(ANSA) – ROMA, 2 APR – “Il Real è di gran lunga la squadra migliore del mondo ma la qualificazione è al 50%”. Così Gigi Buffon a ‘Marca’ alla vigilia del quarto di Champions tra Juve e gli spagnoli. “Il Real – aggiunge il capitano bianconero – è migliore della Juve, ma non lo dico io, lo dice la storia. Negli ultimi anni hanno dimostrato qualcosa di speciale. Loro sono i favoriti nel calcio non esiste nessun invincibile”. Buffon torna alla finale persa di Cardiff e, dice, “speriamo che tutto sia diverso: anche contro il Barca è successo, vinciamo le partite che durano 180′ ma perdiamo quelle che durano 90′. Forse dovremo giocare le finali in 180 minuti”, scherza Buffon che poi parla del pericolo n.1: “Ho un’ammirazione illimitata per C.Ronaldo, è riuscito a migliorare nel tempo. Non ho mai visto nessuno con il suo l’istinto assassino. La sua freddezza sotto porta l’ho vista soltanto in Trezeguet. Ho avuto la fortuna di giocare contro Ronaldo il brasiliano, con e contro Ibrahimovic, ma CR7 ha la mia più piena piena ammirazione”.