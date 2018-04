(ANSA) – ROMA, 2 APR – “Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona partita”: gli argentini della Roma, Federico Fazio e Diego Perotti, nell’antivigilia del quarto di finale di Champions contro la ‘corazzata’ Barcellona non si danno già per sconfitti. “Noi avremo l’illusione, ma loro avranno pressione”, dicono in un’intervista a due voci a ‘Marca’ nella quale confidano di trovarsi di fronte il compagno di nazionale, Leo Messi: “Speriamo che giochi, in Champions vogliamo misurarci al meglio”, dicono i due giallorossi che vogliono “fare la storia in Champions”. “Abbiamo la possibilità di far entrare la Roma tra le prime quattro d’Europa – dicono – Non possiamo trascurare il campionato ma vogliamo fare la storia”, aggiungono i due, secondo cui l’assenza di pressione può essere uno dei punti di forza della Roma: “Se non ti diverti a giocare un quarto di finale contro Messi al Camp Nou, non ti piace nulla nella vita e noi vogliamo giocarcela fino in fondo”.