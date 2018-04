(ANSA) – MATERA, 1 APR – Pasquetta a Matera nel segno dei grandi film, come “The Passion” di Mel Gibson anche in relazione alle voci ricorrenti del seguito, “Resurrection”. Nonostante il film sia del 2004, resiste a Matera, capitale europea della cultura 2019, la voglia di visitare o farsi immortalare sui luoghi del kolossal, che ha rafforzato negli anni l’immagine della “Città dei Sassi” come set naturale di grandi produzioni sui temi biblici: dal “Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini al recente “Ben Hur” diretto da Timur Bekmambetov. Sono sopratutto Murgia Timone, nel Parco delle Chiese rupestri, luogo del Golgota, e via Muro, dove furono girate le scene più cruente del film del “Calvario” di Gesù Cristo, i luoghi più frequentati dai turisti che scattano selfie e foto.