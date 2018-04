(ANSA) – TOKYO, 2 APR – Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato una visita negli Stati Uniti, dal 17 al 20 aprile, per discutere della Corea del Nord con il presidente Donald Trump, in vista dei previsti vertici con Pyongyang e Seul. Abe ha annunciato due giorni di colloqui con Trump a Mar-a-Lago, nel Club del presidente in Florida, per discutere dei missili a corto raggio e delle minacce di Pyongyang alla sicurezza del suo paese. L’incontro sarà anche l’occasione per discutere dei dazi decisi dall’amministrazione americana e delle relazioni bilaterali.