(ANSA) – ROMA, 02 APR – Dopo l’allenamento di questa mattina svolto a Trigoria, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha scelto i giocatori che saranno a sua disposizione per Barcellona-Roma, andata dei quarti di Champions League. Convocati sia Radja Nainggolan sia Lorenzo Pellegrini, mentre resterà nella Capitale il turco Under, non recuperato dal problema muscolare accusato nella rifinitura della gara col Bologna.