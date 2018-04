(ANSA) – ROMA, 2 APR – “Il Daca è morto perché ai democratici non interessava o non hanno agito, e adesso tutti vogliono salire sul ‘carro’ del Daca. Non funziona così”. Così il presidente americano Donald Trump su Twitter a proposito del programma di protezione per i dreamers, gli immigrati irregolari entrati negli Usa quando erano bambini. “Dobbiamo costruire il muro e mettere in sicurezza i nostri confini con leggi efficaci – ha insistito – I democratici non vogliono confini, quindi droga e crimine!”.