(ANSA) – ROMA, 2 APR – “Quanti anni ancora mi restano da giocare? Non lo so nemmeno io”: svicola, come fa sempre sul campo di calcio, Leo Messi intervistato dalla rivista della Federcalcio spagnola prima dell’amichevole tra le Furie Rosse e l’Argentina e ripresa oggi dalla stampa iberica. Al momento non c’è un orizzonte perchè, spiega, “la voglia c’è e sto benissimo fisicamente per cui non so quando lascerò il calcio. E’ ancora presto per pensarci e poi ho davanti ancora tante sfide”. A cominciare da quella più grande, il Mondiale a giugno. “Vogliamo vincere e speriamo di vivere dei momenti belli come è successo in Brasile ma questa volta con un finale diverso. Veniamo da tre finali di fila tra Coppa del Mondo e due Coppa America e ovviamente vogliamo riuscire a a diventare campioni. Non ci saranno partite facili e tra le favorite metto Brasile, Germania e Spagna, ma ci sono molte altre squadre che possono vincere”. Una finale Argentina-Spagna? “Firmerei oggi stesso per una finale del genere, a patto che vinciamo noi”.