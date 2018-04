(ANSA) – TRENTO, 2 APR – Sono salvi tre scialpinisti che sono stati travolti in mattinata da una valanga in Trentino, nella zona delle Pale di San Martino, a Fradusta. Uno dei tre era rimasto sono la neve, mentre gli altri due erano riusciti a restare fuori. I due sono riusciti a estrarre subito l’amico dalla neve caduta, con l’aiuto di due guide alpine che si trovavano vicine. Sul posto intanto è arrivato il soccorso alpino. Lo scialpinista che era stato travolto in pieno dalla valanga è stato trasportato all’ospedale di Cavalese in via precauzionale. (ANSA).