(ANSA) – TORINO, 2 APR – “Ormai, in tanti anni che giochiamo, abbiamo ricordi positivi e negativi con tutte le squadre più forti. Se vuoi arrivare in fondo alla Champions, Barcellona, Real e Bayern li devi incontrare sempre”. Non c’è voglia di vendicare la finale di Cardiff nelle parole di Giorgio Chiellini alla vigilia di un nuovo Juve-Real. “Vendetta no, solo la voglia di proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una delle squadre più forti al mondo. C’è stima e rispetto, ma questo non significa che non vogliamo e possiamo batterli…”.