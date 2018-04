CARACAS – La organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad, informó que existe 250% de hacinamiento en las cárceles venezolanas. Responsabilizó a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, por el suceso ocurrido en la comandancia de Policarabobo.

Una Ventana a la Libertad aseguró que en los centros de detención preventiva se vulneran los derechos fundamentales de los reclusos. Las cifras que apuntó son las siguientes: 96,46% no posee comedor, 62,12% no cuenta con servicios higiénicos, 86,87% no tiene áreas de visitas, 64,14% no posee servicios de agua potable, 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura y 98,48% no presenta servicio médico.

La organización aseveró que el hacinamiento en los calabozos de los centros policiales asciende a 300%, mayor al de las cárceles.

Su director, Carlos Nieto, explicó que este tipo de situaciones suceden debido a que los reclusos permanecen más de 48 horas, tiempo máximo que establece la ley. A su juicio, estas instalaciones no tienen capacidad ni recursos suficientes para mantener por largos periodos a los detenidos.

“En Venezuela los privados de libertad se están muriendo de hambre porque estos cuerpos policiales no tienen sustento para darle comida a los reclusos”, indicó Nieto.

Se asegura que el proceso de traslado de estas personas desde las comisarías a las cárceles se demora debido a trabas administrativas y procesales.

Varela evade responsabilidades

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, negó toda responsabilidad en el suceso ocurrido el pasado 28 de marzo.

-Hubo una tragedia que nos duele en el alma con personas que estaban allí en calabozos policiales del estado Carabobo que no le corresponden al Ministerio Penitenciario- expresó Varela.

Rechazó las críticas en su contra y aseguró una vez más que el país cuenta con “el mejor sistema penitenciario del mundo”.

A su juicio, en las cárceles se implementó recientemente una serie de normas “rígidas” disciplinarias y un adoctrinamiento militarizado. En este sentido, cuestionó que los periodistas no informen sobre las nuevas medidas.

Varela anunció la inauguración del centro de reclusión femenino “Ana María Campos II” en Maracaibo, estado Zulia.

Por otra parte, el Gobierno decidió construir una universidad de Ciencias Políticas sobre la sede de la cárcel de Yare, lugar en el que estuvo preso el ex presidente Hugo Chávez luego del intento de golpe de Estado de 1992.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, criticó la creación del instituto estudios superiores. Explicó que su construcción no contribuirá con la celeridad procesal y tampoco eliminará los vicios que presenta el sistema judicial venezolano.

Adrián Soares