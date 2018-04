ROMA. – I big mondiali si sfidano nel torneo più atteso e affascinante del golf mondiale: il Masters. All’Augusta National (5-8 aprile) è tutto pronto per il primo major della stagione (gli altri sono lo Us Open, il Pga Championship e il British Open). In palio la gloria e la celebre “Green jacket” (simbolo del successo). In Georgia, negli Stati Uniti, lo spagnolo Sergio Garcia sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni dell’olimpionico Justin Rose. Nel field tutto il meglio che il golf possa offrire.

Dal leader mondiale Dustin Johnson a Justin Thomas, che farà di tutto per sottrargli il trono dopo un anno di dominio. Ma soprattutto il ritorno di Tiger Woods. Che ad Augusta ha già indossato per 4 volte la giacca verde. L’ultima vittoria al Masters del campione americano risale però al 2005. Con 14 major vinti Tiger è secondo nella classifica di tutti i tempi per il numero di successi nei tornei dello Slam. E a 42 anni suonati non ha alcuna intenzione di interrompere la rincorsa a Jack Nicklaus, che ne ha conquistati 18 tra il 1962 e il 1986.

Proprio all’Augusta National, nel 1997, arrivò il primo Masters (e major) per il californiano. A distanza di 21 anni, conditi da vittorie e infortuni che hanno rischiato di compromettere per sempre la sua carriera, lo statunitense (nonostante non vinca un torneo dal 2013, quando trionfò nel Bridgestone Invitational) è ancora l’uomo da battere. Sempre e comunque.

Sul green ci sarà anche Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, il piemontese vuole centrare la più grande impresa della carriera. Ma per farlo dovrà fare i conti con tutti i migliori. In un torneo unico non solo per la storia ma anche per la lista dei partecipanti (quest’anno saranno 86), affidata a inviti e non alle classifiche stagionali. Proprio come nelle intenzioni del suo ideatore, Robert Tyre Jones (detto Bobby), tra i più forti giocatori di sempre.

Tra i candidati alla vittoria finale anche Jon Rahm e Jordan Spieth (rispettivamente n.3 e 4 al mondo). Oltre a Rory McIlroy. Il nordirlandese ad Augusta vuole coronare il sogno di una vita: vincere il Masters per completare il grande slam. Da tenere d’occhio pure Jason Day, Bubba Watson (vincitore dell’edizioni 2012 e 2014) Justin Rose, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton e Phil Mickelson. E, ancora: Patton Kizzire, Shubhankar Sharma, Patrick Reed, Alex Noren, Henrik Stenson e Rafa Cabrera Bello.

Eccezion fatta per Brooks Koepka (out per un infortunio al polso), ad Augusta non mancherà davvero nessuno. In campo perfino il pompiere Matt Parziale. Tutto pronto per il torneo dei tornei. In palio il primo major stagionale e la green jacket.