CARACAS – La nazionale di calcio femminile é in Cile dove parteciperà alla Coppa America torneo che assegnerà posti per la Coppa del Mondo Francia 2019, Giochi Panamericani Lima 2019 e Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Tra le convocate da mister José Catoya spiccano i nomi di Deyna Castellanos (Florida State) e Gabriela Garcia (Deportivo La Coruña).

“Abbiamo cercato di armare una squadra capace di affrontare tutte le avversità che si presenteranno nel torneo in Cile. Lì affronteremo diversi stili di gioco, noi ci siamo preparati per arrivare al top della forma” ha dichiarato in un comunicato stampa mister Catoya.

La vinotinto femminile sfiderà: Ecuador (giovedì), Bolivia (9 aprile), Brasile (aprile) ed Argentina (13 aprile).

Le prime due di ogni girone passeranno al quadrangolare finale dove si assegneranno i tagliandi per diversi tornei di caratura internazionale. In questa fase le prime due si qualificheranno per il Mondiale, Giochi Olimpici e Giochi Panamericani. Mentre la terza si qualificherà solo per i Panamericani.

La migliore prestazione della vinotinto femminile risale all’edizione del 1991, allora le creole chiusero al terzo posto alle spalle di Brasile e Cile. Poi nelle otto edizioni sucessive non ha superato il primo turno. In 20 gare disputate la nazionale venezuelana di calcio femminile ha portato a casa 11 punti.

Oltre alla Castellanos e Gabriela Garcia fanno parte della delegazione venezuelana: Andrea Tovar (Alianza Petrolera, Colombia), Lisbeth Castro (Audax-Corinthians, Brasile), Maleike Pacheco (Cortuluá, Colombia), Alexyar Cañas (Santa Teresa Badajoz, Spagna), Petra Cabrera (CD La Equidad, Colombia), Jaylis Oliveros (Atlético Huila, Colombia), Lisol Castillo (Unión Magdalena, Colombia), Nubiluz Rangel (Atlético Nacional, Colombia), Nairelis Gutiérrez (Unión Magdalena, Colombia), Yenifer Giménez (Aurillac Arpajon, Francia), Neily Carrasquel (Junior FC, Colombia), Lisbeth Bandres (Alianza Petrolera, Colombia), Maikerlin Astudillo (Estudiantes de Guárico), Paola Villamizar (Audax-Corinthians, Brasile), Cinthia Zarabia (Junior FC, Colombia), Marialba Zambrano (Cortuluá, Colombia), Idalys Pérez (Cortuluá, Colombia), Oriana Altuve (Santa Fe, Colombia), Joemar Guarecuco (Cortuluá, Colombia) e Ysaura Viso (Unión Magdalena, Colombia).

(di Fioravante De Simone)