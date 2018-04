(ANSA) – ALTAMURA (BARI), 3 APR – Una ragazza di 21 anni, Veronica Varvera, è morta e quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 23 anni, sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto ieri, al rientro a casa della comitiva, nel territorio del Comune di Altamura. La ‘Fiat Panda’ sulla quale viaggiava il gruppo di amici, che stava rientrando dopo una gita nel giorno di Pasquetta, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto al tramonto nel tratto compreso fra la strada provinciale 41 per Laterza e la strada statale 99 Altamura-Matera. La notizia è riportata su alcuni giornali locali. La 21enne, una dei passeggeri della vettura, è morta sul colpo. I feriti sono stati trasportati negli ospedali ‘Perinei’ di Altamura, ‘Miulli’ di Acquaviva delle fonti (Bari) e di Bari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale di Altamura e i carabinieri.