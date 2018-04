(ANSA) – PECHINO, 3 APR – Il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho è a Pechino, prima tappa di una missione più ampia in Russia, Azerbaijan e altre ex repubbliche sovietiche: Ri, nella capitale cinese, incontrerà la controparte Wang Yi, ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. Pyongyang ha intensificato i suoi rapporti diplomatici in vista del summit del 27 aprile del leader Kim Jong-un con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. In base a indiscrezioni, Ri parteciperà alla Conferenza ministeriale di Baku del Movimento dei Paesi non allineati di due giorni fino a venerdì. A Mosca, invece, si stima abbia incontri con funzionari del governo sulla situazione della penisola coreana, tra i rumor di un blitz a sorpresa di Kim al Cremlino sull’esempio di quanto fatto la settimana scorsa a Pechino con il presidente Xi Jinping.