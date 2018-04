(ANSA) – MONTEFIORE CONCA (RIMINI), 3 APR – Danneggiata la lapide che intitola l’Arena della Rocca di Montefiore all’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, morto nel 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras contro la Polizia alla fine di Catania-Palermo. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì a Montefiore Conca, nel Riminese, dove vandali hanno frantumato a colpi di martello la lapide. “L’odio politico è capace di produrre la peggiore violenza”, scrive il sindaco Vallì Cipriani, che ai Carabinieri ha presentato una denuncia ricordando che da tempo “subisce in silenzio minacce anonime contro la sua persona, atti di vandalismo contro il suo operato, rabbia inaudita, insulti ed atteggiamenti di prepotenza difficilmente classificabile”. Non è la prima volta che la lapide viene presa di mira. “Ancora una volta dunque – aggiunge – con coraggio rimbocchiamoci le maniche in nome della giustizia, della verità, della legalità e della libertà di poter onorare la memoria dei nostri eroi”. (ANSA).