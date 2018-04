(ANSA) – ROMA, 3 APR – Prima di avanzare la richiesta di inserire all’ordine del giorno la cancellazione dei vitalizi il M5s dovrà attendere il completamento della nomina dei componenti dell’ufficio di presidenza, che avverrà oggi. Solo dopo questo atto ci potrà essere una convocazione dell’organo di direzione di Montecitorio per la successiva messa in discussione degli ordini del giorno. Proprio per completare l’organico dell’ufficio di Presidenza oggi l’Aula della Camera si riunirà alle 14 per la nomina del segretario d’Aula che verrà indicato dal gruppo Misto. In questa fase il Misto ha chiesto alla componente Leu di rappresentare tutto il gruppo.