(ANSA) – OSLO, 3 APR – La leggenda del biathlon di ritira. Il norvegese Ole Einar Bjoerndalen, l’atleta più medagliato nella storia dei Giochi olimpici invernali, capace di vincere 13 medaglie olimpiche (di cui 8 ori, in sei diverse edizioni dei Giochi) ha annunciato oggi il suo addio allo sport agonistico. “La mia decisione è definitiva – ha spiegato il 44enne norvegese in un’affollata conferenza stampa – Mi sarebbe piaciuto andare avanti ancora qualche anno, perché le motivazioni non mancano, ma ho capito che questa è stata la mia ultima stagione”, ha detto Bjoerndalen che non è riuscito a qualificarsi per i giochi PyeongChang per via dei problemi fisici che lo hanno attanagliato nell’ultimo anno. Lascia dopo 25 anni di gare e un palmares ‘mostruoso’: 8 ori, 4 argenti e 1 bronzo ai Giochi, 20 ori e 45 medaglie complessive ai Mondiali, oltre a 6 Coppe del Mondo e 19 coppe di specialità.