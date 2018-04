CARACA- Deportivo Táchira, inizia il tour de force. I due mesi più importanti della stagione. Nelle prossime 4 settimane i ragazzi di Francesco Stifano disputeranno 8 gare nel Torneo Apertura, molte delle quail delicate. Quindi: testa al Metropolitanos per il prossimo impegno in campionato in programma stasera alle 19:00 a San Cristóbal.

La motivazione e la tranquillità è tornata nello spogliatoio giallonero, anche grazie alla vittoria esterna (1-2) ottenuta nel recupero contro il Deportivo La Guaira. Per preparare la gara di oggi Stifano ed i suoi ragazzi hanno lavorato anche giovedì e venerdì santo.

“Stiamo preparando questa gara da giovedì. Abbiamo svolto dei lavori specifici per correggere alcuni errori e prepararci per un tour de force dove avremo tre gare in dieci giorni” ha dichiarato il mister di origine campana.

Il Táchira in questi dieci giorni se la vedrà con Metropolitanos (oggi a San Cristobal), Portuguesa (sabato ad Acarigua) e il clásico andino con il Trujillanos (domenica 15 aprile in casa).

Nel comunicato stampa Francesco Stifano ha fatto enfasi sul fatto che lui ed i suoi ragazzi vogliono inanellare una serie di risultati utili consecutivi. Questo aiuterebbe il Deportivo Táchira ad intrufolarsi tra le migliori otto.

“Lavoriamo per qualificarci all’Octagonal. Sappiamo che in questo torneo non é importante come entri, ma com’è il tuo stato di forma nei playoff. Abbiamo diversi giocatori recuperati da infortunii. Dobbiamo cercare di portare a casa il maggior numero di punti possibili” spiega Stifano.

La decima giornata del Torneo Apertura é iniziata ieri con la vittoria 1-0 dell’Atlético Venezuela contro l’Academia Puerto Cabello. Il gol partita é stato segnato dall’argentino Alessandrini al 67esimo. Sempre ieri erano in programma: Estudiantes de Caracas-Aragua 1-1 e Zulia-Deportivo Anzoátegui 1-1.

Oggi oltre alla gara tra Deportivo Táchira e Metropolitanos ci saranno: Deportivo Lara-Trujillanos (Metropolitano alle 15:30), Deportivo La Guaira-Portuguesa (Stadio José Antonio Anzoátegui alle 19:00) e Zamora-Mineros (Stadio Agustín Tovar alle 19:00).

Infine giovedì, alle 19:00, ci sarà sul campo del Misael Delgado di Valencia la sfida al vertice tra Carabobo e Caracas. La prima contro la seconda della clase.

Il match Monagas-Estudiantes de Mérida é stato rinviato a causa degli impegni dei guerreros de Guarapiche in Coppa Libertadores. La formazione allenata da Johnny Ferreire affronterà domani in Brasile il Gremio.

(di Fioravante De Simone)