(ANSA) – LONDRA, 3 APR – Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale per una operazione all’anca. Lo riferisce Buckingham Palace, precisando che si tratta di un intervento pianificato. Il duca di Edimburgo, che ha 96 anni, e si è ritirato nel settembre scorso dagli impegni ufficiali, non aveva partecipato alla messa di Pasqua al fianco della sovrana, proprio per un problema a una gamba, come avevano riferito i media. L’intervento, tuttavia, data la sua età avanzata, suscita preoccupazione fra i commentatori di corte britannici.