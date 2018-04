CARACAS – Il Venezuela é una terra famosa per il suo petrolio, le sue miss ed i suoi peloteros. Anno dopo anno la terra di Bolívar sforna campioni che vanno ad arrichire le rose dei diversi team della Major League Baseball (MLB).

In questa stagione 2018 della MLB il Venezuela occupa il secondo posto nella speciale classifica di giocatori presenti nel roster solo superato dalla Republica Dominicana. L’isola caraibica ha 84 peloteros nel campionato di baseball statunitense, mentre il Venezuela ne ha 74.

La delegazione creola può vantare nelle sue fila José Altuve che nella scorsa stagione ha vinto le World Series ed il premio MVP dell’American League. Fanno parte della spedizione partita dalla terra di Bolívar gli italo-venezuelani Francisco Cervelli (ricevitore dei Pittsburg Pirates), Antonio Senzatela (lanciatore dei Colorado Rockies) e Carlos Tocci (esterno dei Texas Rangers). Ma la delegazione creola potrebbe aumentare se salissero in prima squadra diversi campioni che sono sparsi in triplo A (vale a dire una sorta di settore Primavera). Basta ricordare che in questa categoría é stato mandato a farsi le ossa un certo Pablo Sandoval.

Alle spalle di Republica Dominicana e Venezuela troviamo Porto Rico e Cuba rispettivamente con 19 e 17 peloteros. Poi ci sono paesi come Messico (11), Giappone (8), Canada (6), Corea del Sud (6), Colombia (5), Curaçao (5). Senza dimenticarci di Australia (3), Brasile (3), Nicaragua (3), Germania (1), Lituania (1), Olanda (1), Taiwan (1) ed Isole Vergini (1).

In questa stagione 2018 ci sono stati due eventi storici: l’esordio del primo sudafricano e del primo lituano nella MLB. Gift Ngoepe con la casacca del Toronto Blue Jays é entrato nella storia come il primo sudafricano presente nel roster di una squadra nell’Opening Day della MLB. Mentre il lanciatore Dovydas Neverauskas (Pittsburg Pirates) é diventato il primo lituano.

(FDS)