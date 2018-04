BRUXELLES. – Disagi al traffico aereo europeo con ritardi per circa il 50% dei voli. Un guasto tecnico ai sistemi informatici di Eurocontrol ha creato caos nei cieli del Vecchio Continente proprio a conclusione delle vacanze pasquali, causando tra l’altro riduzioni su alcune rotte. Un martedì nero per i trasporti aerei europei, che – ha assicurato l’Enac – non ha coinvolto l’Italia, ma che è coinciso con lo sciopero dei treni francesi e dei piloti Air France.

E’ stata la stessa organizzazione intergovernativa che si occupa di gestire il traffico aereo su 41 Stati del continente, a riferire del guasto tecnico con una allerta sul suo sito web. La segnalazione – ha riferito l’agenzia – ha riguardato un problema al Enhanced Tactical Flow Management System, cioè il sistema che si prende cura dei voli europei.

In particolare Eurocontrol ha indicato che “sui 29.500 voli programmati oggi sulla rete europea circa la metà potrebbe subire ritardi a causa dell’interruzione del sistema”, precisando che una parte dei piani di volo è andata “perduta” e chiedendo agli operatori di volo di “rielaborarli per tutti gli aeromobili che non sono ancora partiti”.

Circa due ore dopo l’allerta l’agenzia ha riferito che erano state messe in atto “procedure di emergenza (Contingency procedures) che ridurranno la capacità della rete europea di circa il 10%”. Eurocontrol si è poi “rammaricata” per l’inconveniente, sottolineando che “la sicurezza è la nostra priorità numero uno in ogni momento”.

Nessun problema nei principali scali italiani. L’Enac, l’autorità che gestisce la navigazione aerea in Italia, parla di una situazione ”in linea di massima regolare”. Traffico aereo “normale” a Malpensa e Linate, ha reso noto la Sea, la società di gestione dei due scali. L’inconveniente tecnico non ha comportato finora effetti sul traffico di Fiumicino, che risulta regolare in arrivo e in partenza, ha aggiunto nelle stesse ore il sito della società di gestione degli scali capitolini, Aeroporti di Roma. Tutto regolare anche a Bologna.

Disagi invece in centro Europa. Nelle ore successive all’allerta il sito del quotidiano belga L’Echo, citando un portavoce di Belgocontrol, ha annunciato che allo scalo di Zaventem era stato fissato il limite di 10 voli in partenza all’ora, mentre non ha segnalato nessun disagio “per il momento” da parte di Brussels Airlines, principale cliente dell’aeroporto nazionale belga.

“Ma non siamo ancora all’ora di punta, dobbiamo sorvegliare l’evoluzione” del traffico, ha sottolineato Kim Daenen un portavoce. L’aeroporto di Amsterdam-Schipol ha invitato i passeggeri a consultare sul suo sito web tutte le informazioni sui voli, sottolineando “possibili conseguenze sulle partenze”.

Disagi anche sul Mar Baltico con l’aeroporto di Helsinki che ha parlato di “ritardi al proprio traffico” aereo “dovuti ai problemi nei sistemi di Eurocontrol”.