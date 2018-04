CARACAS. -È stato prolungato il periodo per la dichiarazione dell’ISRL (l’imposta sul reddito) che di solito si fa nei primi mesi dell’anno e culmina il 31 marzo. Ma quest’anno, il periodo è stato prolungato fino al 31 di maggio. Il saldo dovuto al fisco può essere eseguito in una sola rata, il 31 di maggio o in tre:la prima il 31 di maggio, la seconda il 20 giugno e la terza il 10 di luglio.

Tutti gli utenti che dichiarano l’ISRL dovranno essere iscritti sulla pagina del Seniat (www.seniat.gob.ve).

Seniat ricava 24 bilioni di Bolivares a marzo

La cifra di 24 bilioni 956 miliardi di Bolivares, rappresenta l’844,23% in più sulla meta stabilita per il mese di marzo che era di 2 bilioni 643 miliardi in moneta locale.

Riguardo il periodo gennaio-marzo 2018, le entrate sono state di 45 bilioni 076 miliardi di Bolivares, eciò rappresenta un 750,16% sulla della meta di 5 bilioni 302 miliardi di Bolivares.

José David Cabello Rondón, Sovrintendente Nazionale per le Dogane, ha pure spiegato che durante marzo, le entrate per ISRL sono state di 4 bilioni 873 miliardi di bolivares, cioè un 253,30% al di sopra della meta stabilita di 1 bilione 360 miliardi di bolivares.

IVA

Riguardo l’IVA, il SENIAT ha riscosso 11 bilioni 485 miliardi di bolivares, cioè un 1.169,34% al di sopra della meta di 904 miliardi 799 milioni di BS.

E in quanto alle imposte doganali, il SENIAT ha riscosso 2 bilioni 797 miliardi, 3.085,43%, sulla meta di 87 miliardi 806 milioni di Bs.

Cabello Rondón, Sovrintendente Nazionale per le Dogane, ha affermato che l’eccedenza nelle entrate permetterà rinforzare i piani e progetti della nazione. E che il ricavato di quest’anno “è il prodotto dello sforzo e del lavoro del gruppo del SENIAT.”