CARACAS – El presidente Nicolás Maduro aseguró que el Petro es un éxito y que es parte del “impulso del crecimiento económico” del país.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado manifestó:

“El Petro es un éxito, tenemos el motor de motores que impulsará los proyectos de activación económica”.

Asimismo, señaló que “vienen por delante seis semanas cruciales”, refiriéndose a los comicios presidenciales pautados para el 20 de mayo. Además, ordenó “avanzar con paso seguro en ese cambio que ya está en marcha, sembrando y cosechando soluciones con esfuerzo, con trabajo y con valentía”.

En diciembre del año pasado, el mandatario nacional anunció la creación del Petro. Un criptoactivo respaldado con 5 mil millones de barriles de petróleo del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como en reservas de diamante, gas y oro. Esta medida se concretó el 20 de marzo con su lanzamiento oficial y su venta pública tuvo inicio el día 25 de ese mes.

De acuerdo con el programa de venta del Petro, serán comercializados 44 millones de petros, mientras que en la preventa privada, destinada a los inversores extranjeros, salieron al mercado 38.4 millones de unidades. Los 17.6 millones restantes se los reservará el Estado.

Pago de prestaciones con Petros

Miguel Quiroz, secretario de asuntos sindicales del partido Acción Democrática (AD), calificó como ilegal la propuesta de cancelar a los trabajadores de la administración pública lo correspondiente a salarios o prestaciones sociales en Petro. A su juicio, esto atenta contra lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República.

“El artículo es muy claro al establecer que el salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, siendo el bono de alimentación la única remuneración que se puede establecer bajo otro mecanismo, que también debe estar en ley, se trata de una ilegalidad, de un nuevo golpe que pretende este gobierno dar a una clase trabajadora ya menguada” indicó Quiroz.

Para el dirigente sindical, estas propuestas demuestran el interés del Gobierno por “desalarizar” a los trabajadores del país, medida que, desde su punto de vista, inició con la implementación del sistema de cajas Clap como mecanismo compensatorio a la escasez.

“Se pretende tener sometidos a los trabajadores con una caja de comida, que no llega de manera regular, y que no soluciona el problema, pero, más allá de eso, el Gobierno viene violando sistemáticamente la constitución al no otorgar un salario acorde al costo de la canasta básica como establece el mismo artículo 91”, expresó.

De igual manera, alertó que la situación es crítica en el sector público y recalcó que solo un cambio de Gobierno puede generar mejoras para los trabajadores del país.