(ANSA) – BERGAMO, 3 APR – “La sconfitta con la Sampdoria ci deve servire di lezione per il finale di campionato, abbiamo sciupato il primo tempo e alla fine abbiamo pagato”. Gian Piero Gasperini commenta con rassegnazione il ko della sua Atalanta nello scontro diretto del dopo Pasquetta: “Stasera siamo stati meni brillanti del solito, abbiamo faticato a concretizzare le occasioni e siamo mancati sul piano tecnico con troppi errori anche in fase di conclusione – ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Abbiamo regalato due gol facendo due frittate, peccato. C’erano tutte le condizioni per sfruttare una situazione favorevole, ma siamo mancati in termini di energie”. Sui cambi, poche parole: “In genere ho visto un calo, Haas ha dato man forte in mezzo e abbiamo modificato l’assetto quando è entrato Barrow. Non possiamo fare altro che ripartire”.