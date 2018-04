MERIDA – Tanta paura e pochi danni. Una scossa di terremoto di moderata intensitá (magnitudo 4,7 nella scala Richter) é stata avvertita nell’estremo ovest dello Stato Merida. Protezione Civile ha reso noto che non vi sono né vittime fatali né feriti. Il sismo é avvenuto a una profonditá di circa 5 chilometri ed é stato registrato alle 5:41 circa.

Calcinacci sono caduti in alcune aule della “Universidad de los Andes”. Il Consiglio Universitario ha deciso di sospendere le attivitá accademiche fino a quando non avrá valutato l’entitá dei danni. Scuole elementari chiuse anche in alcuni paesetti prossimi all’epicentro localizzato nella regione di Punta Pietra.

Protezione Civile e Funviss hanno cercato di tranquilizzare la popolazione che ha avvertito la scossa e si é riversata in strada. In particolaere Funvisis ha ricordato che il terremoto é un fenomeno naturale comune in Venezuela essendo il nostro un Paese a rischio sismico.