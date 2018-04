(ANSA) – GENOVA, 3 APR – Ancora una sconfitta per il Cagliari che sabato era crollato in casa con il Torino. Ma per Lopez quella persa con il Genoa nel recupero è stata una partita ben diversa. “Venivamo da una gara non positiva con il Torino, soprattutto nel secondo tempo e in tre giorni abbiamo preparato questa gara. Sono contento della prestazione che abbiamo fatto oggi – ha detto Lopez – soprattutto nella ripresa quando oltre al gol e al palo abbiamo avuto anche altre occasioni. Oggi abbiamo giocato e creato e sono convinto che con queste prestazioni la salvezza arriverà. L’importante sarà lavorare come abbiamo fatto in questi tre giorni di ritiro perché domenica avremo una partita importante per la salvezza (a Verona con il Verona) e dobbiamo preparala nel migliore dei modi, magari con più tensione nel finale”.