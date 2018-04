(ANSA) – WASHINGTON, 4 APR – L’amministrazione Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. L’Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni. La misura è stata proposta per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino.