CARACAS – Mancano 72 giorni per il fischio d’inizio per il mondiale di calcio la passione per questo evento cresce. A Caracas, per rendere omagio alla kermesse iridata, si sta disputando la terza edizione della Copa Odefa.

A questo torneo parecipano 12 squadre della categoría master. Saranno circa 300 giocatori over 35 che lotteranno su un campo sintetico e cercheranno di portare a casa la Coppa.

I team partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi da sei. Atlético Miranda, Amarillos, Claret, Santa Fe, The Black Team e Toro Azul fanno parte del girone A, mentre nel B troviamo Cristo Rey, ICC Cumbres, Naranja, Odefa, Santa Cecilia e Napoli.

Alla fase sucessiva del torneo destinato a giocatori over 35 si qualificheranno le migliori 4 di ogni gruppo.

Gli organizzatori hanno annunciato nel comunicato stampa che durante la Copa Odefa si disputeranno Recopa, Supercoppa e All Star Game.

“L’obiettivo di questo torneo é che sia considerato uno dei migliori di Caracas. Poi a futuro pensiamo di consolidare una sede propria e creare una scuola di calcio. Tra le altre iniziative che abbiamo in porto c’é anche quella di approntare una squadra tra i professionisti” ha dichiarato Agostinho Da Silva presidente della Fundación Odefa in un comunicato stampa.

(FDS)