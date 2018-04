(ANSA) – ROMA, 4 APR – La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le Consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del Governo. Secondo il calendario fornito dal Colle, il colloquio dovrebbe durare circa un’ora. Alle 11.30 è infatti previsto l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Sempre in mattinata, allo studio ‘alla Vetrata’, è previsto, alle 12,30, l’arrivo del Presidente emerito, Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio si comincia con le consultazioni dei gruppi: il primo a varcare il portone, alle 16, sarà il turno della delegazione del gruppo “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)”; poco più tardi, alle 16,45, attesi gli esponenti del Gruppo Misto di Palazzo Madama e alle 17,30, sarà la volta del Gruppo Misto della Camera, il cui presidente è un altro esponente di LeU, Federico Fornaro. Un’ora dopo, alle 18,30, come ultimo appuntamento del giorno, salirà al Colle la delegazione di Fdi.