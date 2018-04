(ANSA) – TRIESTE, 4 APR – “O si trovano quei punti che secondo noi sono essenziali per dare risposte alle esigenze espresse col voto del 4 marzo oppure non si può governare a tutti i costi”. Lo ha detto il leghista Massimiliano Fedriga, candidato alla presidenza del Fvg per il centrodestra, alle telecamere di Mattino 5 su Canale 5, rispondendo a chi gli chiedeva se è possibile un ritorno alle elezioni. “Si governa per dare risposte – ha aggiunto Fedriga – ma non si può governare per occupare una poltrona e governare soltanto il potere. Non ci spaventano le elezioni”. Fedriga ha quindi aggiunto, guardando al dibattito politico nato attorno alle Consultazioni, di ritenere “inaccettabile la questione dei veti”. E’ invece necessario, ha spiegato, ragionare “sul progetto che c’è per il paese”.