(ANSA) – WASHINGTON, 4 APR – Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimoniera’ davanti alla commissione per il commercio e l’energia della Camera Usa l’11 aprile prossimo, per chiarire il ruolo della societa’ nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali da Cambridge Analytica, che ha lavorato anche per la campagna di Trump. Lo rende noto la stessa commissione.