(ANSA) – MILANO, 4 APR – E’ James Nolli la seconda vittima di Cosimo Balsamo, il killer in fuga che ha ucciso un imprenditore a Flero, alle porte di Brescia per poi andare a freddare Nolli a Carpeneda di Vobarno, sempre nel Bresciano. Nolli era stato coimputato di Balsamo nel processo per la banda dei Tir per il quale il killer era stato condannato. Anche una terza persona, rimasta ferita nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel processo.