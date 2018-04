CARACAS. – Il Monagas disputerà oggi la sua prima storica gara in trasferta nella Coppa Libertadores e lo farà nientemeno che nella tana dei campioni in carica: il Gremio di Porto Alegre.

I “guerreros de Guarapiche” stanno vivendo un 2018 da incubo, dopo aver battuto per 4-0 l’Estudantes de Caracas nella gara d’esordio del Torneo Apertura non hanno più vinto. I ragazzi allenati da Johnny Ferreira hanno inannellato una serie negativa dove tra Primera División e Coppa Libertadores hanno portato a casa 5 pareggi e 6 sconfitte.

Nel Torneo Apertura, il Monagas é penultimo in classifica con 9 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e 5 sconfitte. I ragazzi allenati da Johnny Ferreira sono a meno otto dalla zona octagonal.

Nella gara d’esordio in Coppa Libertadores, il Monagas é battuto dal Cerro Porteño per 0-2 nello stadio Monumental di Maturín. Un risultato positivo contro il Gremio potrebbe aiutare la formazione orientale a ritrovare la tranquillità per affrontare il rush finale del Torneo Apertura.

Per la gara di oggi, il Monagas dovrà fare a meno del bomber argentino Juan Vogliotti che dovrà scontare il turno di squalifica per il cartellino rosso ricevuto contro il Cerro Porteño.

Dal canto suo, nella gara di oggi, il Gremio ha un solo obiettivo: portare a casa i tre punti! Una vittoria consentirebbe alla formazione brasiliana mantenersi vicino al Cerro Porteño che attualmente é in cima alla classifica con 6 punti.

Per il suo peso storico il Tricolor Gaúcho é tra i favoriti alla vittoria finale. Per la gara di stasera, il mister Renato Portaluppi effettuerà un ampio turn over per far rifiatare alcuni dei suoi giocatori.

Il Gremio nel torneo brasiliano é ad un passo dalla conquista del Campionato Gaúcho, titolo che manca nelle bacheca della formazione tricolor da ben 8 anni. Nell’ultimo turno di campionato hanno battuto per 4-0 il Brasil das Pelotas nella gara d’andata della finale del Campionato Gaúcho.

Portaluppi ha dalla sua parte anche le statistiche, nelle ultime dieci gare disputate é stato battuto solo una volta. L’unica squadra capace di superarlo é stato il Veranopolis Esporte Clube ko 2-1.

Tra i giocatori che il mister italo-brasiliano lascerà a riposo troviamo il difensore Léo Mora al suo posto sicuramente ci sarà Madson.

La gara tra Gremio e Monagas andrà in scena oggi nell’Arena Do Gremio. Il fischio d’inizio dell’arbitro ecuadoreño Carlos Orbe é previsto per le 19:15.

Probabili formazioni

Gremio (4-5-1): Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann, Cortez; Arthur, Jaílson, Ramiro, Luan, Everton; e Jael. All: Renato Portaluppi.

Monagas (4-4-2): Alain Baroja; Edwar Bracho, Joaquín Lencinas, Lucas Trejo, Oscar González; Agnel Flores, Carlos Suárez, Yanoswky Reyes, Javier García; Jhonder Cádiz e Luis González. All: Jhonny Ferreira.

Arbitro: Carlos Orbe (Ecuador). Stadio: Arena del Gremio de la ciudad de Porto Alegre. Fischio d’inizio: 19.15.

(di Fioravante De Simone)