(ANSA) – ROMA, 4 APR – “E’ un punto guadagnato perché abbiamo rischiato più di una volta di prendere gol. L’Inter ha fatto una grandissima stagione e meritava qualcosa di più”. Nel dopo partita di Milan-Inter il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso fa sfoggio di fair play e spiega che “abbiamo saputo soffrire, abbiamo avuto le nostre occasioni facendo bene tatticamente ma è stata una sfida molto dura per noi, sono contento di questo punto e me lo tengo stretto. Faccio i complimenti all’Inter per la partita, ha cambiato qualcosa e nelle ultime gare hanno trovato dei meccanismi che ti possono mettere in grande difficoltà”. Ma adesso il Milan è fuori dalla corsa Champions? “Fino a quando c’è speranza bisogna lottare, mancano 8 partite – risponde Gattuso – e ci sono ancora tanti punti in palio ma ora dobbiamo recuperare energie. Negli ultimi venti minuti sbagliamo tanto, perché sicuramente qualche giocatore fisicamente non sta attraversando un periodo brillantissimo. Ma i miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo aspettarli”.