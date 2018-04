CARACAS – El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, presentó un conjunto de medidas económicas en materia monetaria y fiscal para “rescatar la economía del país”.

El diputado propuso realizar congresos en todo el territorio nacional a fin de escuchar diversos aportes para solucionar los problemas. Condenó que los venezolanos se vean obligados a recurrir a las redes sociales para hallar medicinas.

Estimó el uso de programas sociales que se focalicen en los más pobres para mejorar, entre muchos aspectos, la educación, la salud pública así como fortalecer la seguridad.

-Debemos sacar de raíz el modelo del socialismo basado en el capitalismo de Estado- indicó Guerra.

A su juicio, deben ser eliminados los controles de precio por ser “un mecanismo de extorsión”.

-Si no resolvemos el problema fiscal vamos a tener que recurrir al BCV para financiar el gasto y nunca vamos a salir de la inflación- aseguró.

También alertó que el país puede ascender el déficit de 2.4 a 3.1 millardos de dólares “si se acumulan nuevas deudas”.

José Guerra explicó que el proceso hiperinflacionario que atraviesa el país se debe a la creación de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal.

-Paradójicamente, a medida que aumenta la cantidad de dinero nominal emitida por el Banco Central, en mayor medida disminuye la cantidad real de dinero. Es decir, aumenta la velocidad de circulación del dinero y cae la demanda- sostuvo el también integrante de Primer Justicia (PJ).

-La deuda total ya ha alcanzado un nivel considerado insostenible porque la economía no crece, sino que más bien se contrae. Además, la tasa de interés a la cual se contrató la deuda, en particular la externa, es muy elevada. Cuando el déficit fiscal es muy elevado y sostenido comienzan a agotarse las vías de financiamiento no inflacionarias- añadió.

Propuesta de Steve Hanke

Steve Hanke es un experto en economía hiperiflacionarias. Este norteamericano propuso un modelo de reglas para dolarizar la economía venezolana y poner fin a lo que él denomina “la espiral de la muerte”.

El también profesor de la Universidad Johns Hopkins explicó que esta espiral solo se detiene con la adopción del dólar. Sostuvo que los países oficialmente dolarizados producen tasas de inflación más bajas así como tasas de crecimiento económico más altas y estables.

Es importante destacar que un estudio de opinión realizado por Datincorp, arrojó que 62% de los encuestados se mostró a favor de la dolarización.

Hanke manifestó su apoyo al candidato Henri Falcón, detractor del presidente Maduro, debido a que entre sus planteamientos ofrece la dolarización.

Adrián Soares