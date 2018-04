CARACAS – La primera medida que giró el Frente Amplio Venezuela Libre fue informar que no reconocería los resultados de las venideras presidenciales del 20 de mayo. Lo mismo han dicho gobiernos como el de EEUU, Colombia, y, más recientemente, Panamá. No obstante, Henri Falcón –en candidato de Avanzada Progresista (AP)- insistió ante la prensa varias veces: le parecía una feliz circunstancia que el Frente Amplio no llamara a la abstención. Bueno, hoy lo ha hecho de esa forma. Finalmente, el llamado no sólo es a no reconocer los resultados, sino –ahora sí- a la abstención.

El Frente Amplio ha vuelto sobre las tablas del teatro político nacional, tras un mes de haber sido lanzado a la opinión pública nacional. ¿Para qué? Muy sencillo: ha querido fijar posición en contra de las presidenciales, consejos legislativos y cámaras municipales. No está demás recordar que el arresto oficialista inicial, pretendía consumar una mega elección.

La fase es aglutinar. Unir a los sectores de la sociedad civil. ¿El desafío? Activar la movilización nuevamente. Así marchan las cosas en el Frente Amplio. ”Señor (Nicolás) Maduro no es lo mismo que la comunidad internacional desconozca a la Asamblea Nacional Constituyente a que no lo reconozca a usted después del fraude electoral del 20 de mayo”, disparó ante la milicia de reporteros, el diputado Juan Guaidó (VP).

De su lado, con una silla en el Frente Amplio por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Márquez, lanzó una redacción lapidaria: si Maduro se reelige –pondera las presidenciales como un fraude- la sociedad civil asumirá la “desobediencia civil”. Tal mecanismo de protesta quedaría legitimado “porque no será electo legítimamente”.

La razón: “no es una elección libre”

Pero acá lo crucial de la vocería asumida hoy por el Frente Amplio: Juan Guaidó y Víctor Márquez llamaron a no votar. “Por no ser una elección libre”, esa es la orden. Tan sencillo. Sin embargo, voceros de AD y UNT garantizaron que el Frente Amplio no convoca al abstencionismo.

Uno de los alfiles adecos, Negal Morales, limpió de polvo y paja: presionan para participar, pero en un proceso electoral “verdadero”. Esto coincide con lo dicho por el presidente del Parlamento, diputado Omar Barboza (UNT), quien deslizó como un veneno en manos de la prensa lo que sigue: si las presidenciales son en diciembre, y hay garantías electorales (punto de honor en el fallido diálogo dominicano), la MUD se medirá.

El constitucionalista Juan Manuel Rafalli, quien asesoró a la MUD en Dominicana, ha dejado en claro que uno de los retos del Frente Amplio es mantener a raya las aspiraciones de los partidos y de los políticos, que –cómo no- se han sumado a la convocatoria de la CEV, pero no tienen ya la preponderancia de otros tiempos.

Juan Andrés Mejía (VP) en su trinchera, ha dicho que –más temprano que tarde- la MUD renacerá de entre sus cenizas. Rafalli destaca la importancia en el Frente Amplio de la MUD, porque son los partidos quienes aceitan la maquinaria aguas abajo. Pero Mejía va más allá: la MUD está en los lockers sólo de momento. Llegará la hora de hacer planteamientos de gobierno al país, y para ello, no se puede prescindir de los partidos.

Si bien la MUD nació para más que sellar alianzas electorales, ese fue finalmente su destino. En estas presidenciales no se medirá. Por eso el testigo lo toma el Frente Amplio Venezuela Libre. Tal cosa no durará mucho tiempo. El votante venezolano es emocional, y pese al paso de los años, el país no se entiende a sí mismo sin dos cosas: la política y el petróleo. Para bien o para mal.

Alejandro Ramírez Morón