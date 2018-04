TORINO. – Andava a lezione in treno, perché la passione per la musica le aveva fatto scegliere il liceo musicale di Vercelli. Un’ora di viaggio ad andare e un’altra a tornare, tutti i giorni. Fino a questa mattina, quando il regionale 2005 Torino-Milano l’ha travolta alla stazione di Torino Porta Susa. E per Beatrice, quindici anni appena, la musica della vita ha smesso di suonare.

La tragedia al binario 4, davanti agli occhi terrorizzati dei compagni con cui lei che abitava a Rivoli, nel Torinese, faceva la pendolare. Erano le 7.05, il treno in perfetto orario. “Era girata di spalle. Stava parlando”, balbettano alcuni amici sotto choc. Un momento prima era lì con loro e dopo era incastrata tra le rotaie, senza che potessero fare nulla.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, che hanno tentato di rianimarla. Tutto inutile. Sarà la polizia ferroviaria, che ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia e che manderà un’informativa in Procura, a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non si esclude neppure il gesto volontario. Dalle immagini di videosorveglianza, infatti, si vede come la ragazza non sia scivolata, la banchina non fosse eccessivamente affollata e il suo zaino non si sia agganciato al convoglio.

Le professoresse, intanto, ricordano quella ragazza “splendida”, “sorridente”, “amorevole” che voleva diventare una cantante lirica. “La musica era la sua grande passione”, ricorda Elisabetta Piras, un’insegnante. “Suonava il pianoforte e l’oboe, ma il suo amore era per il canto. Era entusiasta del percorso che stava facendo e lo portava avanti con determinazione”.

Il preside del liceo, Giuseppe Graziano, ha riunito tutti gli studenti in aula magna per informarli sull’accaduto. “Sono un gruppo unito”, interviene la professoressa Claudia Ferrero. “Affrontano insieme le difficoltà, la crescita. E Beatrice era una di loro. Era felice degli studi, di ciò che stava imparando”.

In segno di lutto è stata annullata l’inaugurazione, prevista per domani, del nuovo Ponte Unione Europea, che collega corso Matteotti e via Cavalli. E sul profilo Instagram della ragazza, dove la studentessa condivideva molti dei suoi disegni, qualche amico lascia una frase di ricordo, un cuore, un saluto.