CARACAS – Il pattinaggio a rotelle è uno sport che sta acquisendo sempre più popolarità tra bambini, ragazzi e adulti. Può essere per il fascino, l’eleganza o la tecnica, ma questo è uno sport che richiede impegno, fatica e sacrificio, oltre a passione e tanto tanto divertimento.

Per questo motivo, il Patinodromo della città di Barinas ospiterà la II “Válida Nacional y Festival de Menores de Patinaje de carreras”. La prova sportiva andrà in scena dall’11 al 15 aprile nello stato llanero.

Oltre ai padroni di casa, Barinas, le regioni partecipanti saranno 14: Apure, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira, Yaracuy e Zulia. Il numero di pattinatori partecipanti sarà circa di 400 che saranno suddivisi nelle seguenti categorie: mini alevín, párvulo e Infantil A, Infantil B e Infantil C. Senza dimenticarci delle categorie superiori: cadetes, prejunior, junior, juvenil e mayores.

Stando a quanto é stato riferito da Francys Contreras, membro del comitato organizzatore nella tappa di Barinas tra i pattinaori di punta ci saranno: Julio Mirena, Yarubi Bandrés, Luis Delgado, Wilfredo Valbuena e Sebastián “Chevy” Guzmán.

Il pattinatore “Chevy” Guzmán si presenterà alla prova di Barinas come fresco vincitore dei Roller Games che sono andati in scena in Cina e dei World Games che si sono disputati in Polonia.

“Siamo felici perché ci saranno i migliori pattinatori del paese, sarà una festa per lo sport e per le famiglie. Noi prepareremo una tappa bellissima. Questo non sarebbe stato possibile senza il supporto della Federación Venezolana de Patinaje e Fundapatín” ha dichiarato Contreras in un comunicato stampa.

Al contrario di quello sul ghiaccio, il pattinaggio a rotelle non ha mai ottenuto un posto nelle Olimpiadi, malgrado le innumerevoli richieste e sollecitazioni di tutti gli appassionati di questo sport.

(FDS)