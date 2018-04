(ANSA) – ROMA, 5 APR – Lube Civitanova-Trentino Diatec 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 28-26) nella gara d’andata dei Playoffs 6 della Champions League di pallavolo. Questo ko in quattro set costringerà la squadra di Angelo Lorenzetti a fare gli straordinari nella gara di ritorno, in programma fra sette giorni alla Blm Group Arena, per provare a conquistare la qualificazione alla Final Four di Kazan del 12-13 maggio. A Lanza e compagni servirà infatti una vittoria al massimo in quattro parziali e poi anche il successo nel successivo ed eventuale golden set per staccare il biglietto per l’appuntamento conclusivo del torneo continentale in Russia.