(ANSA) – ROMA, 5 APR – Con la vittoria ai danni dei Boston Celtics, i Toronto Raptors hanno praticamente vinto la regular season della Nba nella Eastern Conference e si preparano ad affrontare i playoff come la formazione favorita per il titolo. Nel turno Nba giocato nella notte italiana, il team canadese ha battuto i rivali per 96-78 ed ha consolidato il prima in classifica a poche gare dal termine, proprio davanti ai Celtics. Altri verdetti di fine stagione riguardano i Milwaukee Bucks, che stanotte hanno riposato, ma hanno anche festeggiato, perchè grazie alla vittoria, l’ennesima dei Philadelphia di Marco Belinelli, stavolta ai danni dei Detroit Pistons per 115-108, sono matematicamente qualificati ai playoff. I Pistons infatti anche vincendo tutte le prossime gare non potrebbero più raggiungere l’ottavo posto, che consente il passaggio al girone finale della stagione. Nella Western Conference: i San Antonio Spurs si sono complicati la vita, perdendo 122-112 con i Los Angeles Lakers, ma restano sempre al quarto posto. Mentre Miami con la vittoria 115-86 su Atlanta sale al sesto posto. Nelle altre sfide, New Orleans ha vinto123-95 su Memphis e orlando ha prevalso su Dallas per 105-100. (ANSA).