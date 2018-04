(ANSA) – MOSCA, 5 APR – I diplomatici americani espulsi dalla Russia per il caso Skripal hanno lasciato l’edificio che ospita la missione diplomatica Usa a Mosca. In seguito all’espulsione di 60 diplomatici russi dagli Usa, la Russia ha cacciato altrettanti diplomatici americani, a cui è stato ordinato di lasciare il Paese entro il 5 aprile, cioè entro oggi. Secondo la Tass, dei pullman sono arrivati davanti all’ambasciata americana verso le 4 del mattino (le 3 in Italia) e sono partiti attorno alle 7.