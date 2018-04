(ANSA) – MILANO, 5 APR – Due quintali di cannabis per un valore di 1.750.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Melegnano (Milano), in collaborazione con la Gdf di Roseto degli Abruzzi (Teramo) che hanno denunciato il gestore di un negozio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lodi, e che hanno riguardato il gestore di un esercizio commerciale situato nel centro di San Giuliano Milanese (Milano), sono infatti state avviate grazie ad una segnalazione del reparto abruzzese. All’interno del negozio l’indagato, abusando delle disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (legge n. 242/2016), rendeva disponibile alla propria clientela una varietà di cannabis in realtà ricompresa tra quelle considerata droga.