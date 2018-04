(ANSA) – MODENA, 5 APR – Un quarantenne italiano è stato fermato dalla polizia di Stato per tentato omicidio a Modena, dopo aver brutalmente picchiato una donna di 44 anni, sua conoscente, in mezzo alla strada. Il fatto è accaduto martedì notte in via Graziani, non lontano dal centro storico della città. A riportare l’accaduto è l’edizione odierna de il Resto del Carlino. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato direttamente il quarantenne a chiamare la polizia di Stato, riferendo: “Ho ucciso la mia amica”. La donna, che sarebbe stata colpita da numerosi calci e pugni al volto, si trova ricoverata all’ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata: pare che le lesioni da lei subite siano gravissime. L’uomo risulterebbe essere stato denunciato da sua madre, in passato, per maltrattamenti e percosse. È ancora tutto da chiarire il movente della brutale aggressione. Per il momento, difatti, si parla di futili motivi. (ANSA).