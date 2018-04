(ANSA) – CENTO (FERRARA), 5 APR – A dieci giorni dalla scomparsa di Davide Maran, il 26enne di Cento di cui non si hanno notizie dal 25 marzo, le ricerche continuano. L’ultima volta Maran era stato visto fuori da un locale a Lubiana (Slovenia) dove si era trasferito a inizio di marzo per studiare fitochimica. Dopo giorni di buio ieri ci sarebbe stato un avvistamento. Un imprenditore di Cadore, nel Bellunese, avrebbe visto Davide Maran mentre faceva l’autostop. L’uomo avrebbe visto un giovane mentre andava a casa e poi guardando il telegiornale non avrebbe avuto dubbi. La segnalazione è stata girata alla famiglia. Riscontri anche da un bar di Dosoledo, sempre nel Bellunese. L’ultimo accesso ai social di Maran è del 23 marzo. Dal 25 il telefono risulta staccato. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo. Le autorità italiane e slovene sono al lavoro insieme alle forze dell’ordine e alla famiglia; anche la Farnesina sta seguendo il caso. (ANSA).