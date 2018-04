(ANSA) – SEUL, 5 APR – Un caccia sudcoreano si è schiantato contro una montagna oggi nel sud del paese, per cause imprecisate. A bordo c’erano due piloti, presumibilmente morti. Le ricerche continuano, ma l’analisi del relitto del velivolo sembra indicare che non siano sopravvissuti. L’aeronautica di Seul in una nota ha spiegato che il caccia, un F-15K, stava rientrando alla base nella città di Daegu dopo una missione, di cui non è stata chiarita la natura. Un testimone, da terra, ha spiegato di aver sentito come una serie di esplosioni, che hanno fatto tremare un edificio, ma la nebbia era molto fitta e non è stato possibile vedere molto. Proprio per le cattive condizioni meteo ci sono volute più di due ore ai soccorritori per raggiungere il luogo dell’impatto del caccia.