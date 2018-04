(ANSA) – ROMA, 5 APR – Sarà Massa l’arbitro del derby ligure tra Sampdoria e Genoa, anticipo del sabato sera e partita clou della 12ma giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A. La sfida Benevento-Juventus, in programma anch’essa sabato, ma alle 15, sarà diretta da Pasqua. Il terzo anticipo di questo turno di campionato, quello fra Roma e Fiorentina, in programma sabato alle 18 è stato affidato a Fabbri. Per Napoli-Chievo l’arbitro sarà Manganiello, mentre Pairetto dirigerà Milan-Sassuolo, posticipo serale di domenica.