(ANSA) – GENOVA, 5 APR – Barazzutti è tornato a parlare della possibile riforma della Coppa Davis, che prevede un “mondiale per nazioni” da giocare in un’unica sede. “Cambiare con queste regole un torneo che va avanti da oltre 100 anni significa ammazzare questa competizione. La Davis ha radici profonde, è un competizione speciale”. Il capitano dell’Italia ne ha parlato a margine del sorteggio per la sfida con la Francia ai quarti della Davis che inizia domani a Genova.