(ANSA) – ROMA, 5 APR – ”C’e’ sempre qualcosa da migliorare e su cui lavorare, ma nel complesso siamo stati piuttosto soddisfatti di come sono andate le cose in Australia”. Sorridente e ottimista, anche se reticente sulle domande relative al futuro della F1 americana, Kimi Raikkonen è pronto a scendere in pista in Bahrain con l’obiettivo di far sempre meglio con la sua Ferrari. ”Non ho molto di cui lamentarmi, era la prima gara a Melbourne e ora guardiamo avanti cominciando a fare delle buone prove qui. Le cose stanno andando piuttosto bene, continuiamo a fare il nostro lavoro con l’obiettivo di migliorare continuamente”. ”Quello in Bahrain – aggiunge Raikkonen nella consueta conferenza stampa Fia del giovedì – è un circuito totalmente diverso da quelli in cui abbiamo girato finora, Barcellona e Australia. Eppure in passato mi sono sempre trovato bene”.