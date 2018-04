(ANSA) – ROMA, 5 APR – ”Sinceramente sì, tra Spagna e Italia dopo quanto visto in Champions i tre gol di differenza ci sono tutti”. E’ l’amara diagnosi di Demetrio Albertini dopo aver visto i ko di Juve e Roma contro il Real Madrid e il Barcellona: ”Eppure entrambe le squadre italiane – aggiunge Albertini, gran conoscitore del calcio spagnolo – hanno fatto delle buone partite ma alla fine il risultato è stato quello. E’ un problema relativo alla struttura dei nostri campionati, loro sono più forti”. ”E’ il caso di chiederci – continua l’ex campione del Milan – se vogliamo continuare ad avere un campionato così com’è. La Liga è più competitiva, c’e’ una differenza nella velocità d’esecuzione. Loro hanno anche l’Atletico Madrid e il Siviglia. Noi no, non ci sono più neanche le milanesi”.