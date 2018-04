CARACAS – L’attesa é finita per le guerriere vinotinto, mancano poche ore al fischio d’inizio nella Coppa America Femminile. Oggi la nazionale venezuelana sfiderà l’Ecuador nello stadio Francisco Sánchez Rumoroso, della città di Coquimbo, in Cile.

Questo torneo assegnerà posti per la Coppa del Mondo Francia 2019, Giochi Panamericani Lima 2019 e Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Per preparare la manifestazione continentale la vinotinto ha iniziato il suo raduno nel Centro de Alto Rendimiento di Margarita lo scorso 20 marzo.

Tutti gli sgardi e le speranze della delegazione saranno puntati su Deyna Castellanos (Florida State), Oriana Altuve (Santa Fé, Colombia) e Gabriela Garcia (Deportivo La Coruña).

“Questa é la prima volta che siamo riusciti a mettere insieme un gruppo così forte. Ma nella nazionale ecuadoriana ci sono diverse calciatrici che hanno disputato il mondiale del 2015. Cosí come noi, loro hanno un nuovo allenatore per affrontare la Coppa America. Sicuramente il nuovo mister userà moduli e schemi diversi. La gara di oggi servirá come test per entrambe le nazionali” spiega José Catoya.

In questa edizione della Coppa America, la vinotinto femminile sfiderà: Ecuador (oggi), Bolivia (lunedì), Brasile (11 aprile) ed infine Argentina (13 aprile).

“Credo che tutte le gare saranno difficili. Contro l’Ecuador dovremo uscire puntando alla vittoria. In questo modo inizieremo nel migliore dei modi il torneo e confermare la fiducia che abbiamo in questo gruppo” ha dichiarato Oriana Altuve, una delle bomber di questa nazionale.

Oltre alle big Altuve, Castellanos e Garcia fanno parte della delegazione vinotinto: Andrea Tovar (Alianza Petrolera, Colombia), Lisbeth Castro (Audax-Corinthians, Brasile), Maleike Pacheco (Cortuluá, Colombia), Alexyar Cañas (Santa Teresa Badajoz, Spagna), Petra Cabrera (CD La Equidad, Colombia), Jaylis Oliveros (Atlético Huila, Colombia), Lisol Castillo (Unión Magdalena, Colombia), Nubiluz Rangel (Atlético Nacional, Colombia), Nairelis Gutiérrez (Unión Magdalena, Colombia), Yenifer Giménez (Aurillac Arpajon, Francia), Neily Carrasquel (Junior FC, Colombia), Lisbeth Bandres (Alianza Petrolera, Colombia), Maikerlin Astudillo (Estudiantes de Guárico), Paola Villamizar (Audax-Corinthians, Brasile), Cinthia Zarabia (Junior FC, Colombia), Marialba Zambrano (Cortuluá, Colombia), Idalys Pérez (Cortuluá, Colombia), Joemar Guarecuco (Cortuluá, Colombia) e Ysaura Viso (Unión Magdalena, Colombia).

(di Fioravante De Simone)